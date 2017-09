Heftige Drohungen gegen Nordkorea: Aggressive Trump-Tweets wegen Nachrichtenwert nicht gelöscht

Von

Twitter kündigte nun in der Nacht zum Dienstag an, dass die bisherige interne Praxis, bei Entscheidungen zum Löschen von Tweets auch „Nachrichtenwert“ und „öffentliches Interesse“ abzuwägen, in den Nutzungsregeln festgeschrieben werden solle. Der Kurznachrichtendienst wolle in dieser Hinsicht transparenter werden.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017