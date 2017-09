„Der gute Bulle“ siegt souverän, „Brennpunkt“ und „Hart aber fair“ stark im jungen Publikum

Auch am Tag nach der Bundestagswahl war das Interesse an Info-Programmen noch groß: Die "Tagesschau" sahen mehr als 5 Mio. im Ersten, "heute-journal", "Hart aber fair" und "heute" mehr als 4 Mio. Spannend: Der "Brennpunkt" des Ersten holte bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 11,1%, also einen, der deutlich über dem ARD-Normalniveau lag. Tagessieger im Gesamtpublikum war aber "Der gute Bulle" des ZDF.

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Montag wissen müssen:

1. Sieben Info-Programme auf den ersten zehn Plätzen, „Brennpunkt“ und „Hart aber fair“ stark im jungen Publikum

Die ganz großen Zuschauerzahlen wie noch am Sonntag gab es für die Wahl-Nachlese am Montagabend nicht mehr. Dennoch: Das Informationsinteresse war noch groß. So finden sich unter den zehn meistgesehenen TV-Programmen des Tages sieben Nachrichtensendungen, Specials und Talks. Platz 2 geht dabei an die 20-Uhr-„Tagesschau“ des Ersten – mit 5,16 Mio. Sehern und 17,6%. Auf den Rängen 4 bis 6 folgen das „heute-journal“, „Hart aber fair“ und „heute“ mit 4,14 Mio. bis 4,20 Mio., auf 7, 8 und 10 noch der „Brennpunkt“, die „Tagesthemen“ und das „ZDF spezial“. Erstaunlich: Landete der „Brennpunkt“ im Gesamtpublikum mit 3,66 Mio. Neugierigen bei soliden 11,6%, erreichte die Sendung bei den 14- bis 49-Jährigen mit ähnlichen 11,1% (1,15 Mio.) einen Marktanteil, der weit über dem ARD-Normalniveau liegt. Ebenfalls über diesem Soll: „Hart aber fair“ mit 960.000 jungen Zuschauern und 9,3%.

2. „Der gute Bulle“ siegt souverän, „Wer wird Millionär?“ punktet mit weiteren „18 Jahre“-Special

Die klare Nummer 1 des TV-Montags hatte nichts mit der Wahl zu tun: Der ZDF-Thriller „Der gute Bulle“ lockte mit Top-Besetzung und spannender Story 6,20 Mio. Menschen an und bescherte dem ZDF einen tollen Marktanteil von 19,7%. Über dem Soll landete um 20.15 Uhr auch „Wer wird Millionär?“ mit einem weiteren „18 Jahre“-Special: 4,29 Mio. Seher entsprachen immerhin 13,5%. „This Time Next Year“ fiel danach hingegen mit 8,2% wieder klar unter das RTL-Normalniveau.

3. ProSieben gewinnt mit „Big Bang Theory“ im jungen Publikum

Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann „The Big Bang Theory“ den Tag. 1,66 Mio. junge Zuschauer entsprachen um 20.15 Uhr 16,3%. Drei ältere Episoden erreichten ab 20.40 Uhr noch 1,32 Mio. bis 1,39 Mio., sowie 12,8% bis 13,3%. „2 Broke Girls“ komplettierte die starke Prime Time mit 12,2% und 11,4%, auch „Mom“ landete nach 23 Uhr mit 10,1% und 11,8% noch über der 10%-Marke. „Wer wird Millionär?“ bescherte RTL gute 13,6%, „This Time Next Year“ fiel mit 10,5% hingegen wieder klar unter das RTL-Soll. Blass lief der Abend für Sat.1 – mit „Navy CIS“, „Bull“ und „Hawaii Five-O“ gab es 8,8%, 7,9% und 9,4%.

4. Schwacher Abend für kabel eins, RTL IIs „Echt Familie“ stürzt ab

Zu den Verlierern des Abends gehört kabel eins – und in weiten Teilen des Abends auch RTL II. Bei kabel eins blieben die beiden Filme „Rush Hour 3“ und „Glimmer Man“ mit gerade mal 420.000 und 220.000 14- bis 49-Jährigen bei miesen Marktanteilen von 4,1% und 3,3% hängen. RTL II fiel mit „Echt Familie“ nach einer bereits schwachen Premiere in Woche 2 nun auf 3,2%. Immerhin: „Love Island“ landete danach mit 450.000 jungen Zuschauern und 6,2% wieder über dem Sender-Soll. Vox kam mit „Goodbye Deutschland!“ um 20.15 Uhr auf 6,5%, ab 22.10 Uhr dann auf starke 8,7%.

