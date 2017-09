Flauer iPhone 8-Launch: Der Käuferansturm bleibt rund um die Welt aus

Endlich iDay: Gestern kamen die neuen iPhones in den Handel, doch diesmal war alles anders. Die Schlagen vor den Apple Stores, die sich seit Jahren in Erwartung der neuen Apple-Smartphones zum Verkaufsstart bilden, fielen rund um Globus weitaus geringer aus als noch in den Vorjahren. Der Grund scheint klar: Apple-Fans warten wohl eher auf das Flaggschiff-Smartphone iPhone X, das im November erscheint. Doch die Sorge an der Wall Street wächst, dass sich Apple mit dem iPhone 8 verzockt haben könnte.

Von

Es war eine Horrorwoche für Apple. An der Wall Street erlebte der Techpionier die schlechteste 5-Tages-Performance seit 17 Monaten. Bei knapp 160 Dollar gingen die Anteilsscheine noch in die Woche, bei nicht mal 152 Dollar beendete die Apple-Aktie gestern den Handel.

Worst week for Apple since April 2016 pic.twitter.com/NUTjbpiWri — zerohedge (@zerohedge) September 22, 2017

Das Minus belief sich auf mehr als 5 Prozent oder 43 Milliarden Dollar an Börsenwert in gerade einmal fünf Handelstagen. Seit der Keynote am Dienstag vergangener Woche hat der wertvollste Konzern der Welt nunmehr bereits 62 Milliarden Dollar seiner Marktkapitalisierung eingebüßt.

Neue Produkte: Apple patzte gleich mehrfach

Der Grund: Ausgerechnet beim wichtigsten Produktlaunch seit Jahren hat sich der Techpionier gleich mehre Patzer erlaubt. Die neue Apple Watch Series 3 ist noch so unausgereift, dass das Wall Street Journal, New York Times und The Verge den Daumen senkten und sich Apple sogar für Verbindungsprobleme rechtfertigen musste und ein Software-Update als Lösung ankündigte.

Das iPhone X kommt erst am 3. November in den Handel – und das wohl auch nur mit erheblichem Wartezeiten. Wie das zum Wall Street Journal gehörende US-Wirtschaftsmagazin Barron’s im Wochenverlauf berichtete, hat Apple mit der Produktion des iPhone X noch nicht einmal begonnen. Und die neuen Modelle iPhone 8 und iPhone 8 Plus, die seit gestern erhältlich sind, halten die meisten Kritiker schlicht so überflüssig wie ein iPhone aus dem Jahr 2014.

iPhone 8-Launch: Lange Schlangen bleiben aus

Das gilt offenkundig auch für Kunden des Kultkonzerns aus Cupertinos. Die traditionell langen Schlangen von Fanboys und -girls, die sich schon mal mehrere Nächte um die Ohren schlagen, um in den ersten Minuten nach dem Verkaufsstart ein neues iPhone in den Händen zu halten, blieben gestern größtenteils aus bzw. gingen massiv zurück.

Praktisch rund um die Welt bot sich das gleiche Bild: Der Käuferansturm blieb von Pasadena über Ottawa, London bis Brisbane aus.

$1200 Canadian for iPhone 8. No crowd control required @ctvottawa pic.twitter.com/BOp5nw7qFv — Graham Richardson (@grahamctv) September 22, 2017

Handful of die hard fans queuing outside Apple’s Regent Street Store, waiting for the #iPhone8 pic.twitter.com/ilADnrtZsH — Martyn Landi (@MartynLandi) September 22, 2017

This is the extent of the line up for the new iPhone in Brisbane. Just a dozen deep. Clearly not as much excitement as in previous years. pic.twitter.com/iJGg6S3k3Z — S Marshall-McCormack (@ShannonMM9) September 21, 2017

Wie der Finanzdienstleister Rosenblatt berichtet, sind die Vorbestellungen in China, nach den USA Apples zweitwichtigster Markt, im Vergleich zum Vorgängermodell iPhone 7 offenbar um fast 60 Prozent eingebrochen: nach 3,5 Millionen iPhone 7 / Plus im Vorjahr wurden offenbar nur 1,5 Millionen iPhone 8 / Plus in den letzten Tagen bestellt.

Rosenblatt comments on iPhone 8 $AAPL pic.twitter.com/eaP0PGQQgg — Quoth the Raven (@QTRResearch) September 20, 2017

Der Grund für die Käuferzurückhaltung scheint schnell gefunden: Kunden halten ihre Dollars, Euros, Yuans und Yens für das Flaggschiff-Modell iPhone X zurück. Doch das kommt erst in sechs Wochen auf den Markt – und das in offenbar äußert limitierter Verfügbarkeit.

Dass Apple durch die schwache iPhone 8-Nachfrage und später iPhone X-Auslieferung Probleme bekommen könnte, die Analystenerwartungen in September- und Dezember-Quartal zu erfüllen, versucht die Wall Street mit immer neuen Verkaufswellen einzupreisen.

Tim Cook erklärte unterdessen, er könnte über den gestrigen Verkaufsstart „nicht glücklicher sein“. Diese Einschätzung dürften seine Aktionäre eher nicht teilen…