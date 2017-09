trending: Melanie Müllers Baby, schon wieder der kälteste Winter seit 100 Jahren, Wahlkampf auf der Zielgeraden – und Obama vs. Trump

#trending // Worldwide

Ist es ein Beispiel dafür, wie populär der Vorgänger des aktuellen US-Präsidenten im Vergleich zu ihm noch ist? Ein Beispiel dafür, wie egoistisch Trump-Anhänger im Vergleich zu denen Obamas sind? Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls twitterten beide emotional gemeinte Tweets in Richtung Mexiko – Stichwort Erdbeben. Trump sammelte mit „God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.“ in 24 Stunden immerhin 229.000 Likes und Retweets ein, Obama in sechs Stunden weniger mit „Thinking about our neighbors in Mexico and all our Mexican-American friends tonight. Cuidense mucho y un fuerte abrazo para todos.“ 1,42 Millionen.