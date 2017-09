Kauftitel statt Beileger: Zu Weihnachten kommt erstmals ein Best-of des SZ Magazins in den Handel

In der Musik-Industrie ist Weihnachten schon immer die Zeit für Best-of-Alben. Diese Logik wendet nun auch das Magazin der Süddeutschen Zeitung an und bringt am 7. November erstmal ein eigenständiges Magazin (Preis 8.50 Euro) an die Kioske der Republik. Auf 180 Seiten fassen die Münchner noch einmal die besten SZ-Magazin-Stücke des Jahres zusammen. Die Auflage liegt bei ehrgeizigen 80.000 Exemplaren.