trending: die Social-Media-„Tagesschau“, die populÃ¤rsten Auto-Hersteller, Sarah Wagenknecht, Kay One und „Black Lives Matter“

#trending // News & Themen

Kein Thema stach in den sozialen Netzwerken am Dienstag aus der Masse heraus. In der Top Ten der Social-Media-News-Charts von 10000 Flies (Offenlegung: Ich bin Mitbetreiber) fanden sich zehn unterschiedliche Themen. Spielen wir daher mal wieder das Spiel, das ich bereits in einer früheren Ausgabe von #trending gespielt habe: Tun wir so, als würden die vier Top-Artikel in einer Social-Media-„Tagesschau“ präsentiert:

München. Die 76-jährige Anna Leeb ist nach wiederholtem Flaschensammeln im Münchner Hauptbahnhof zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro wegen Hausfriedensbruchs verurteilt worden. Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilt dazu mit: „Sauberkeit ist für unsere Kunden ein wichtiger Punkt. Es geht nicht, dass ein Mülleimer durcheinandergebracht wird.“

Ludwigshafen. Ein 25-jähriger Familienvater bekam Besuch von der Polizei. Nachbarn hatten die Beamten verständigt, weil sie „Geschrei und Gepolter“ vernommen hatten. Die Polizisten stellten fest, dass der Mann beim Einbau einer Küche in seine Wohnung nicht voran gekommen war und sie aus Frust „kurz und klein“ geschlagen hatte. „Hierbei zeigte der 25-Jährige deutlich mehr Talent, die Küche war ein Trümmerfeld, Möbel und Einbaugeräte waren nur noch Schrott“, so die Polizei.

Zagreb. Melania Trump, First Lady der USA, will juristisch gegen eine Sprachschule vorgehen, die ungefragt Werbung mit ihr macht. Das „Americki institut“ plakatierte Trump zusammen mit dem Slogan „Just imagine how far you can go with a little bit of English“. Melania Trump kommt ursprünglich aus dem benachbarten Slowenien.

München. Einige Schausteller beklagen sich gegenüber Focus Online über ausbleibendes Publikum beim diesjährigen Oktoberfest. „Wir haben seit fast drei Stunden geöffnet und bisher wurde nur zwei Mal auf die Ballons geworfen“, so ein Betreiber gegenüber dem Medium. „Die Menschen wollen nur noch Saufen. Es kommen immer weniger Familien, dafür haben wir hier ein Ballermann-Publikum“, so ein anderer. Am Wochenende war das Fest noch mit 600.000 Menschen gestartet – 100.000 mehr als im Vorjahr.