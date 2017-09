Der härteste Journalistentest: FAZ stellt Fragen zur Aufnahmeprüfung an der Henri-Nannen-Schule online

Der Test zur Aufnahme an der Henri-Nannen-Schule in Hamburg gilt als einer der härtesten Wissenstests. Angehende Journalisten müssen in 45 Minuten Allgemeinbildung und Spezialwissen zeigen. Bislang hat niemand alle Fragen in der vorgegebenen Zeit korrekt beantwortet. Die FAZ hat zusammen mit der Schule die Fragen der jüngsten Aufnahmeprüfung vom 16. Juli online gestellt.