Donald Trump retweetet Fake-Gif, das vermeintlich zeigt, wie sein Golfabschlag Hillary Clinton in den Rücken trifft

Die Dauerfehde zwischen Donald Trump und seiner Erzrivalen Hillary Clinton geht in die nächste Runde. In der vergangenen Woche hatte die 69-jährige, die im November 2016 knapp gegen ihren republikanischen Herausforderer verloren hatte, ein neues Buch namens „What Happened“ veröffentlicht, in dem sie Ursachenforschung für die Niederlage betreibt.

Die Wiederaufnahme der Ermittlungen durch den damaligen FBI-Chef Comney elf Tage vor der Wahl sei schuld, führt Clinton als Hauptgrund für ihre Niederlage an, während eine selbstkritische Auseinandersetzung mit ihrem Wahlkampf über weite Strecken fehlt. Dafür sparte Clinton nich Breitseiten gegen Trump, den sie an einer Stelle einen einen „unqualifizierten Tyrannen“ nennte.

Das Twitter-Duell Trump vs. Clinton ist zurück

Trump reagiert wie erwartet – und konterte gegen Clinton vergangene Woche mit wütenden Tweets, die Hillary Clintin wiederum mit einem Verweis auf ihre Kinderbuch „It Takes a Village“ konterte. Dabei konnte des der amtierende Präsident offenkundig nicht bewenden lassen und griff am Sonntag ganz tief in die Twitter-Trickkiste.

Trump retweetete das Gif des Twitter-Kontos @Fuctupmind, das das Verhältnis von Trump auf eine gewalttätige Ebene bringt. Das vier Sekunden lange Gif zeigt den Multimilliardärs, dessen Golfleidenschaft bekannt ist, zunächst beim Abschlag. Der Golfball fliegt – welche Überraschung – jedoch plötzlich in Richtung von Hillary Clinton, die gerade ein Flugzeug besiegt.

Trump retweetet Golfattacke auf Hillary Clinton

Die Szene ist altes Material aus dem Jahr 2011: Als die damals 63-Jährige damals als US-Außenministerin nach einem Besuch des Jemens Air Force bestieg, stolperte Clinton und fiel buchstäblich ins Flugzeug. Das Twitter-Konto @Fuctupmind, das auf dem 140-Zeichen-Dienst selbst „CNN Sacks“ nennt, machte im Gif nun Trumps Golfabschlag zum Auslöser des Sturzes: Der Golfball trifft Clinton erkennbar auf dem Rücken.

Der Retweet eines Gifs, der einen Gewaltakt gegen seine Erzrivalin und gleichzeitig die frühere US-Außenministerin inszeniert, ist fraglos ein neuer Tiefpunkt in der langen Twitter-Historie Trumps, der es inzwischen auf über 38 Millionen Follower bringt.

Retweet von Inhalten eines rassistischen Twitterkontos

Was den Tweet noch problematischer macht, ist unterdessen der Absender: Wie das Internetportal Quartz herausgearbeitet hat, ist @Fuctupmind in der Vergangenheit bereits mehrfach durch rassistische, antisemitische und islamophobe Tweets und Retweets aufgefallen.

Entsprechend groß war der Aufschrei in den sozialen Medien, in denen der Retweet scharf verurteilt wurde – inklusive von Bestsellerautor Stehen King:

Trump thinks hitting a woman with a golf ball and knocking her down is funny. Myself, I think it indicates a severely fucked-up mind. — Stephen King (@StephenKing) September 17, 2017

Oh my god. @realDonaldTrump just retweeted this gif of @HillaryClinton being hit in the back with a golf ball and falling over https://t.co/Iz2jnIGBEa — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) September 17, 2017

Trump has now retweeted this gif where it's made to look like he's hit Hillary Clinton with a golf ball. Happy Sunday, everyone. https://t.co/Kx7ZhNVEOv — Kyle Griffin (@kylegriffin1) September 17, 2017

Trump knows what he's doing. The man wants GIF of him pegging HRC with golf ball in news over DACA, N Korea, hurricanes or anything, really. — Jacob Soboroff (@jacobsoboroff) September 17, 2017

Konfrontiert mit dem Twitter-Eklat, erklärte ein früherer Trump-Berater unterdessen, dass die Retweets des Präsidenten noch keine Befürwortung des Inhalts bedeuten.

Fmr. Trump adviser David Urban on Trump retweeting a GIF of him smacking Clinton with a golf ball: "Retweets do not equal endorsement." — State of the Union (@CNNSotu) September 17, 2017

Donald Trump hat am Wochenende offenbar viel Zeit auf dem 140-Zeichendienst verbracht: Der 71-Jährige retweetete weitere fragwürdige Tweets von dubiosen Konten, die den US-Präsidenten in Heldenpose, als unverwüstlichen Zug in eisiger Landschaft zeigen oder einen Erdrutschsieg bei den nächsten US-Wahlen 2020 vorwegnehmen.