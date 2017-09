Titanic OMG, der publizistische Arm der Partei DIE PARTEI greift aktiv in den Wahlkampf ein und titelt mit der missratenen Tochter von Angela Merkel auf. Ist ihr Wahlsieg wirklich in Gefahr? Bei der Frisur und dem Blick scheint alles möglich.

Der Freitag Auch die Wochenzeitung aus Berlin titelt mit der Bundeskanzlerin. Sie sieht Merkel als aufgeblasen an, die man mit nur einem Nadelstich zum Platzen bringen könnte. Im US-Wahlkampf gab es ähnliche Titelmontagen mit Donald Trump. Er gewann trotzdem die Wahl. Das wird diesmal wohl auch bei Merkel so sein.

Berliner Kurier Der Tod von Heiner Geißler bestimmte am Mittwoch die Titelseiten der Tagespresse. Ein beachtliches und respektvolles Cover legte der Berliner Kurier vor. Starke Zeile: „Sein Wort in Gottes Ohr.“

The New Yorker Das US-Magazin zeigt den charakteristischen Teil des Kopfes von Kim Jong-un – die Frisur. Knappe Zeile dazu: „Warhead“.