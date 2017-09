Ähnlichkeiten mit Berliner Kurier: DuMont scheitert mit Einstweiliger Verfügung gegen Deutschland Kurier

Um den Deutschland Kurier ist es ruhig geworden. Unter großer medialer Aufmerksamkeit war die AfD-nahe Zeitung in Berlin gestartet. In der vergangenen Woche wurden rund 300.000 Exemplare in Köln verteilt. Direkt vor der Haustür der Mediengruppe DuMont. Bislang hatte diese noch versucht, gegen den Titel und das Logo der Zeitung wegen der Ähnlichkeit zum Berliner Kurier vorzugehen. Doch der Verlag verlor vor dem Landgericht Köln.