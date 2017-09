„Claus Strunz werden in nur 5 Minuten“ – „heute show“ nimmt den Populismus von Sat.1-Moderator Claus Strunz aufs Korn

Sat.1-Politikmoderator Claus Strunz steht derzeit vielfach in der Kritik. Einmal für seine übergriffe Art der Moderation der Sat.1-Wahlsendung "Die 10 wichtigsten Fragen der Deutschen" und wegen seiner Fragen beim "TV-Duell". Nun hat auch die ZDF-Satiresendung "heute show" die populistische Art des Claus Strunz aufs Korn genommen und präsentierte den Schnellkurs: "Claus Strunz werden in nur 5 Minuten".

„Fremdschämen hat ein Gesicht, und zwar das von Claus Strunz“, moderierte Oliver Welke den Beitrag zu Claus Strunz in der „heute show“ an. Komikerin Carolin Kebekus versucht in dem Stück, in fünf Minuten aus Welke einen Strunz zu machen. Garniert ist die Nummer mit Ausschnitten von Strunz‘ Auftritten bei Sat.1 und dem „TV-Duell“. Auch sein unsäglicher Ausspruch aus einer „Maischberger“-Sendung – Populismus sei „das Viagra einer erschlafften Demokratie“ – darf nicht fehlen.

Zuvor hatte sich schon Philipp Walulis die „Frühstücksfernsehen“-Kommentare von Strunz bei Sat.1 vorgenommen: