„Krass, ist der riesig”: Samsung tappt mit IFA-Spot in Sexismus-Falle

In dem Werbe-Filmchen ist die junge Moderatorin vor dem Monitor zu sehen. Ihr erster Kommentar: “Krass, ist der riesig.” Genau in diesem Duktus geht es weiter. So gibt sie gespielt überfordert zu, dass sie von den technischen Details null Ahnung habe und deshalb ihren Freund gefragt hätte, was für ihn das Wichtigste bei einem Gaming Monitor sei.

Dann liest sie, weiterhin gespielt dümmlich, die technischen Details vor, die ihr Freund ihr aufs Smartphone geschickt hat. Ihr Fazit: “Wenn er das sagt, wird das bestimmt auch stimmen.”

Unser QLED Gaming Monitor – mit 49“ der weltweit größte Ultra Wide-Monitor. #IFA2017 pic.twitter.com/dj7oulpRmq — Samsung Deutschland (@SamsungDE) September 4, 2017

Die Reaktionen auf den Spot ließen nicht lange auf sich warten. So twitterte Katarina Werdert beispielsweise: “Von technischen Details haben Frauen also keine Ahnung, Hauptsache, *das Teil ist riesig”. Oder Karen: “Alter, jetzt drehn die frei! Ich bin sprachlos. Fehlt nur, dass die fragt, obs das Teil auch in rosa gibt!”

Wär ja zu schwer gewesen wenn da einfach ne kompetente Frau gestanden hätte, oder? Oder zumindest eine die Google nutzen kann 😑 — Sandra (@Aurea_1987) September 5, 2017

Vielleicht findet ihr ja auch Frauen mit kompetenten Freunden für den Vorstand? So vong Frauenquote her? 🤓 — Elvau (@schnoeven) September 6, 2017

Zu Recht merkt Robert Franken via Twitter an, dass der Spot nicht nur sexistisch sei, sondern dass so etwas nicht einfach passiere: “Da schauen viele von Euch drauf, bevor es live geht.”

Hallo @SamsungDE, das ist sexistisch. Und so etwas passiert nicht so einfach, denn da schauen viele von Euch drauf, bevor es live geht. https://t.co/XltzpizsZM — Robert Franken (@herrfranken) September 6, 2017

Wie Franken, sehen das jedoch nicht alle. So meint Gerald Hensel: