trending: die TV-Duell-Nachlese, „Schlagabtausch“ und „Fünfkampf“, Martin Schulz, William und Kate

#trending // Worldwide Das weltweite Thema mit der meisten Social-Media-Resonanz dürfte am Montag die Vorfreude auf das Baby Nummer 3 von Kate und William gewesen sein. Der offizielle Tweet des Paares auf @KensingtonRoyal sammelte im Laufe des Tages über 174.000 Retweets und Likes ein. Die BBC kam auf ihrer BBC-News-Facebook-Seite auf mehr als 159.000 Interaktionen und die brasilianische News-Marke G1 aus dem Hause Globo erreichte über 125.000 Likes & Co. Auch in den USA gab es für zahlreiche Medien fünfstellige Interaktionsraten, insgesamt Hunderttausende. The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 4, 2017