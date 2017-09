„Scharfmacher“ und „Rechtspopulist“: Warum Claus Strunz zum Glaubwürdigkeitsproblem des Journalismus beiträgt

Ein Kommentar von Marvin Schade

Für das TV-Duell am Sonntagabend waren zwei Politiker angekündigt, die auf vier Moderatoren treffen sollten – wer auf Seiten der Gastgeber ausschließlich Journalisten erwartet hatte, hatte sich getäuscht. Beim Duell von Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Herausforderer Martin Schulz entschied sich Sat.1 für Claus Strunz. Strunz war mal Chefredakteur der Bild am Sonntag und des Hamburger Abendblattes, moderiert heute die TV-Sendung „Akte“ und taucht ab und an als Kommentator im von Axel Springer produzierten „Frühstücksfernsehen“ von Sat.1 auf. Das lässt ihn wie einen Journalisten wirken, was ihn mittlerweile so gefährlich macht.

Dabei geht es weniger um das Thema an sich, auf das sich Strunz eingeschossen hat. Es ist gut und wichtig, dass Journalisten die Flüchtlingswanderung, damit verbundene Gefahren, Integration und die Frage nach Abschiebungen kritisch angehen. Deshalb ist es auch nicht ganz fair, dass der Moderatoren-Riege vorgeworfen wird, sie habe die Fragen der AfD gestellt. Diese Fragen und Themen dürfen nicht jenen überlassen werden, die sie missbrauchen. Sie dürfen aber auch nicht in der Weise angegangen werden wie von Hardliner Strunz.

Unter dem Deckmantel des Journalismus versteckt sich in der Figur des Moderators inzwischen ein Populist, der sich gerne als Anwalt dieses ‚kleinen Mannes‘ positioniert, bei dem einen das Gefühl beschleichen mag, da stellt sich einer gegen den „Mainstream“ und spricht „Klartext“ – wie es auch vor einigen Tagen im Untertitel seiner Sendung „Die 10 wichtigsten Fragen der Deutschen“ geheißen hatte. Dabei ist Strunz vor allem eines: unklar.

Ob vor einigen Tagen in der Wahlkampfsendung mit den vier Oppositionsparteien, dem TV-Duell am gestrigen Sonntagabend oder bei seinen regelmäßigen Auftritten im Frühstücksfernsehen: Strunz sind Emotionen und Zuspitzungen wichtiger als Fakten und Zusammenhänge, wie sich bei einer vermeintlich kritischen Nachfrage an Martin Schulz zeigte. Strunz konfrontierte den Kanzlerkandidaten mit einem Zitat aus der Vergangenheit, in dem er Flüchtlinge als Gold-Bringer bezeichnet haben soll. Schulz korrigierte: Er habe das nicht auf Flüchtlinge als Personen bezogen, sondern auf einen „Glauben an Europa“, der „wertvoller als Gold“ sei.

Strunz‘ „Handwerk“: Er blendet Kontext aus (wie bei Schulz), löst sich von Inhalten und wird plakativ, wenn er Interview-Partner wie FDP-Chef Christian Lindner behandelt wie ein Ding und ihn durch Reduzierung auf Äußerlichkeiten diskreditiert. Oder wenn er sich längst überholten Vorurteilen bedient und mit Pauschalisierungen arbeitet, indem er Kathrin Göring-Eckhardt damit konfrontiert, dass die Grünen angeblich die Polizei nicht leiden könnten – das hat nichts mit Haltung zu tun und das ist auch keine Rhetorik mehr, das ist höchst unseriös.

Das unsaubere Verhalten dieses prominenten Journalisten wird nicht nur zum Problem der Medien, die ihn beschäftigten, sondern strahlt auf die gesamte Branche ab. Mit seriösem Anschein erschüttert er die Glaubwürdigkeit in die Medien mindestens genauso sehr wie jene Journalisten, die im Umgang mit diesen brisanten Themen Berührungsängste an den Tag legen. Während die einen bloß nicht auch nur ansatzweise als „Scharfmacher der Populisten“ oder als „Rechtspopulist“ wahrgenommen werden wollen, kommt bei Strunz die Frage auf: Ist ihm überhaupt klar, dass er riskiert, nicht mehr ernst genommen zu werden? Ist es ihm vielleicht sogar egal? Dabei setzt er ausgerechnet das Vertrauen jener Zuschauer und Leser aufs Spiel, die den Medien überhaupt noch welches schenken.