trending: Rottach-Egern, der „taffOmat“, Claus Strunz, Casper und der Deadline Day

#trending // Worldwide Am Donnerstag war Deadline Day. Für alle Nicht-Fußball-Fans: Es war der letzte Tag in diesem Sommer, an dem in zahlreichen europäischen Ländern Spieler noch den Verein wechseln konnten. Zwar war der Großteil der Sommer-Transfers längst abgewickelt, doch auch an diesem letzten Tag gab es noch einige spannende Wechsel. Geht man nach Interaktionen auf Facebook-Seiten von Fußballvereinen, sorgte Kylian Mbappé für das größte Aufsehen. Der 18-jährige Stürmer ging vom AS Monaco zu Paris Saint-Germain – und erzeugte auf der PSG-Page mit dem erfolgreichsten diverser Posts über 217.000 Interaktionen. Dahinter folgen im Deadline-Day-Social-Media-Ranking noch einmal die PSG-Seite, die den Weggang von Serge Aurier zu Tottenham Hotspur meldete und die Page des Liverpool FC, die mit dem Neuzugang Alex Oxlade-Chamberlain punktete. In Deutschland war der Top-Transfer nach Social-Media-Reaktionen der des 17-jährigen Jadon Sancho von Manchester City zu Borussia Dortmund. Mehr als 25.000 Likes & Co. gab es hier. ⚡️🔥 #BienvenueKylian Posted by PSG – Paris Saint-Germain on Donnerstag, 31. August 2017