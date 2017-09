Jean-Remy von Matt zeigt der FAS sein Penthouse in Berlin – und Sie glauben nicht, was Sie dort sehen!

Das legendäre Busen-Dach und ein Oldtimer im Wohnzimmer: Der Werbe-Mogul Jean-Remy von Matt hat sich in Berlin ein Penthouse erschaffen, das an Extravaganz wohl kaum zu überbieten ist. Einer Redakteurin und einem Fotografen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) öffnete er seine Pforten und präsentierte ihnen das wohl ungewöhnlichste und opulenteste Zuhause Deutschlands.

„Der Stil des Hauses ist schwer zu beschreiben“, schreibt die FAS. „Hemmungslose Opulenz“ treffe es vielleicht am besten. „Es ist ein wilder Mix von Elementen, die nur eines eint: Jedes für sich genommen ist schon ein Statement“. Bei der Autorin weckte das die Assoziation: „Wenn Gaudi auf Sissi trifft.“

Zunächst einmal ist das Dach des Penthouses ist wie der Busen seiner Ehefrau Natalie geformt, inklusive Kaminschlot als Nippel.

Sein Wohnzimmer ziert ein Oldtimer, ins Schwimmbad im Keller pinkelt ein Manneken Pis und pinke Klobürsten werden zur Blumen-Deko umfunktioniert:

Von Matt wollte außerdem unbedingt einen Konzertflügel in der Wohnung haben, berichtet die FAS weiter. „Nicht etwa, um darauf zu spielen, sondern einfach so, weil es gut aussieht“. Es fehle nur noch der Kran, der den Flügel in die Wohnung hievt.