Nach vermeintlich spontaner Anti-Rassismus-Aktion: Edeka und Jung von Matt präsentieren Spot zu “Wir lieben Vielfalt”

“Was wäre die Welt ohne Vielfalt? Wie sieht ein Edeka-Markt mit fast leergeräumten Regalen aus? Wie reagieren die Kunden darauf?”, fragt der Lebensmittelhändler in der Beschreibung des neuen Films. Der Clip soll dann die Antwort darauf liefern.

Spätestens mit diesem Film endet ein seltsames tagelanges Verwirrspiel. Als erstes wurden vor gut drei Wochen Social-Media-Postings von Kunden publik, die aus dem leer geräumten Supermarkt berichteten.

Dazu äußerte sich die Pressestelle von Edeka erst einmal nicht, um zwei Tage später, nach dem MEEDIA Belege für den Dreh eines Werbefilms vorgelegt hatte, dann doch zuzugeben, dass man “während der Aktion auch Aufnahmen mit der Kamera gemacht” hatte und “ein Video dazu vorbereitet”.

In dem ersten Konzept, aus dem MEEDIA zitierte hieß es:

Vielfalt ist ein ein überaus positives und wichtiges Merkmal eines jeden Edeka-Marktes. Die Fülle der Verschiedenen Arten und Formen, in denen die Produkte vorhanden sind, ist etwas, das man wirklich sehr schätzt.

Gleichzeitig ist die Vielfalt das Merkmal einer offenen und modernen Gesellschaft. Nur wird dieser Zusammenhang leider von einigen Menschen nicht mehr so geschätzt. Genau an diesem Punkt setzt die neue, bemerkenswert und durch und durch erstklassige Edeka-Kampagne an! Wir lassen eine Gruppe von Menschen anhand einer ebenso eindringlichen wie charmanten Activation live erleben, wie es sich anfühlt, wenn Vielfalt plötzlich aus ihrem Leben verschwindet.