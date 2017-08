Nach „Game of Thrones“-Staffelfinale: So lustig feiern die Fans im Netz den Tod dieses Serien-Fieslings

Das Finale der vorletzten "Game of Thrones"-Staffel lief am vergangenen Sonntag bei HBO beziehungsweise am Montag bei Sky. Eine der Hauptfiguren und größten Intriganten der Serie stirbt darin: Für viele Fans hat damit langes Warten ein Ende. Im Netz feiern sie den Serientod gebührend mit allerlei kreativen und witzigen Gifs und Memes. Für alle, die das Finale noch nicht kennen: Vorsicht, Spoiler!

In „Der Drache und der Wolf“ offenbarte sich, dass die beiden Stark-Schwestern Ayra und Sansa heimlich zusammenarbeiteten, um den Intriganten Littlefinger (dt: „Kleinfinger“) zu Fall bringen. Sie lockten ihn in eine Falle, um ihm endlich den Prozess zu machen: Sansa klagte ihn wegen Mordes und Hochverrats an und Ayra nutzte seinen eigenen Dolch, um ihn daraufhin hinzurichten.

„Game of Thrones“-Fans haben lange auf den Tod des Bösewichts gewartet und brechen in regelrechende Online-Jubelstürme aus:

Ladies and Gentlemen, Little Finger is finally dead #GameofThrones pic.twitter.com/P3Ysc7zwx7 — GoT Things (@GoTthings_) 28. August 2017

Petyr Baelish when Sansa say his name when asked how he pleads to the charges. #GameOfThrones pic.twitter.com/rxykIGtPsD — GoT Things (@GoTthings_) 28. August 2017

Sansa: You are accused of murder and treason. How do you pleade, Little Finger. Little Finger: pic.twitter.com/YKPKtYhSGe — Cody Campbell (@CodyCampbell12) 28. August 2017

I’d like to nominate Littlefinger getting exposed as the new „Blinking White Guy“ GIF #GameOfThrones #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/bmoGv27qdg — Tristan Cooper (@TristanACooper) 28. August 2017

Baelish’s face when he realized he got played. #GameofThrones pic.twitter.com/iTfdsS2ahS — GoT Things (@GoTthings_) 28. August 2017

Sansa and Arya speaking to LittleFinger like pic.twitter.com/TEtEKUIvmU — GoT Things (@GoTthings_) 28. August 2017