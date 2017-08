Zoff bei Anne Will: SPD-Vize nennt Sahra Wagenknecht „Verschwörungs-Theoretikerin wie Donald Trump“

Gut vier Wochen vor der Bundestagswahl drehte sich in der Talkshow "Anne Will" alles um einen Wahlkampf-Evergreen von SPD und Linke: dem Thema Gerechtigkeit. Will unterstellte dabei, dass SPD und Linke das Land schlecht redeten, während die Union die Situation in Deutschland beschönige. Doch Krach gab es im linken Lage, als Olaf Scholz Sahra Wagenknecht eine "Verschwörungstheoretikerin" nannte.