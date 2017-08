trending: „Merkels Billigflieger“, Schleichwerbung bei Instagram, Lindners Werbespot, „Die drei ???“ und Mayweather vs. McGregor

#trending // News & Themen Mit einer Story über Angela Merkels Wahlkampf, die in den kommenden Tagen sicher noch für weitere Diskussionen sorgen wird, punktete Spiegel Online am Sonntag. In „Merkels Billigflieger“ berichtet das Medium, dass die Bundeskanzlerin „Flieger von Bundeswehr oder Polizei“ nutzt, um zu Wahlkampf-Auftritten zu gelangen. „Für Diensttermine als Kanzlerin stehen ihr die Flieger der Polizei oder die blau-weißen Helikopter der Luftwaffe stets kostenfrei zur Verfügung. Für die Wahlkämpferin allerdings muss die CDU zahlen“, so Spiegel Online. Das geschehe „nach den geltenden Richtlinien“, sagt die Partei. Das, was die Partei zahle, stehe „nach Spiegel-Recherchen … in keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Kosten, die bei Luftwaffe oder Bundespolizei entstehen.“ Die Story generierte am Sonntag über 10.200 Likes, Shares, Reactions, Kommentare und Retweets bei Facebook und Twitter. Mehr Interaktionen gab es am Sonntag nur für eine lokale Geschichte aus Chemnitz: Tag24 sammelte mit „Drohende Eskalation: Chemnitzer Stadtfest abgebrochen!“ über 12.500 ein. Die Hintergründe der ganzen Sache sind zwar noch sehr schwammig – es ging offenbar letztlich nur um eine Verkürzung des Bühnenprogramms um 30 Minuten – doch rechte Politiker und Parteien wie die AfD und die NPD machten direkt Stimmung mit den Geschehnissen. Zahlreiche der Shares kamen aus dieser Richtung.