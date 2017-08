trending: Klettverschluss statt Reißverschluss, #ThermiLindner, der CDU-Spot und die Antwort der SPD, kein BVB-Stadion in „FIFA 18“

#trending // Worldwide Der echte Fußball bewegte am Donnerstag in großen Teilen Europas. Nicht wegen der anstehenden Qualifikationsspielen zur Europa League, sondern wegen einiger anderer Ereignisse. So wurde Cristiano Ronaldo zum „UEFA Player of the Year“ gewählt – und erreichte mit entsprechenden Posts auf Facebook und Instagram siebenstellige Like-Zahlen. Die Champions-League-Auslosung elektrisierte Fans der betroffenen Clubs fast überall in den Netzwerken – und dann war da noch Zlatan Ibrahimovic. Der brachte den Teufel und den Jesus in sich zusammen und unterschrieb einen neuen Vertrag bei Manchester United: I UNITED it Manchester United Posted by Zlatan Ibrahimovic on Donnerstag, 24. August 2017