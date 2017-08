GehWählen: ProSiebenSat.1 startet erneut Kampagne zur zur Bundestagswahl 2017

Heute in einem Monat ist Bundestagswahl 2017 - und auch dieses Jahr zieht ProSiebenSat.1 wieder in den "Wahlkampf" und fordert in einer senderübergreifenden, crossmedialen Kampagne, in TV-Sendungen auf allen Sendern sowie Verlängerungen auf Online-Plattformen bundesweit zur Stimmabgabe auf. Das Motto der Kampagne ist: "Gestalte Deine Zukunft mit. Geh wählen!"