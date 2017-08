“10 Tage Kommunikationsdirektor und alles was ich bekam war dieses lausige T-Shirt”: Kein lacht lauter über sich, als der Ex-Trump-Sprecher Scaramucci

Als Kurzzeit-Pressesprecher von Donald Trump setzte Anthony Scaramucci Maßstäbe in Sachen Niveau-Limbo. Mittlerweile hat sich “The Mooch” allerdings mit erstaunlichen Nehmerqualitäten einigen Respekt erarbeitet. Wenn es darum geht über sich selbst zu lachen, scheint niemand schmerzfreier zu sein. Neuestes Beispiel: Ein Tweet, in dem er das T-Shirt präsentiert: “I was COMMUNICATIONS DIRECTOR for 10 days and all I got was this lousy shirt”.