trending: leere Regale in der HafenCity, die Foo Fighters und ihr neuer Freund Rick Astley – und eine Tuba bei einer Nazi-Demo

#trending // Entertainment Ein Wunder, dass das Internet nicht schon explodiert ist: Zwei Giganten der sozialen Medien haben am Wochenende einen ungewöhnlichen gemeinsamen Auftritt absolviert. Die Foo Fighters – mit allein 12 Mio. Pagelikes bei Facebook eine der erfolgreichsten Bands dort – und Rick Astley, dessen „Never gonna give you up“ zum riesigen Scherz vor allem in den sozialen Netzwerken wurde – Stichwort „Rickrolling„. Beim Summer Sonic Festival in Japan holte Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl seinen „new best Friend“ Rick Astley auf die Bühne, der die Menge mit den Worten „Come on, you Motherfuckers“ begrüßte. Die Band spielte dann zusammen mit ihm „Never gonna give you up“ – und zwar im Stil von „Smells like Teen Spirit“ (Grohl war ja damals Drummer bei Nirvana). Ein unfassbar komischer Moment der Musik-Historie, der vor allem dem Online-Magazin Consequence of Sound, das die Story am Sonntagabend als eines der ersten verbreitete, viele Tausende Interaktionen bescherte. Sie werden am Montag noch oft bei Facebook und Twitter über das Video stolpern. Kleiner Fun Fact am Rande: Astley hatte in der Vergangenheit schon den Foo-Fighters-Song „Everlong“ auf Konzerten gecovert. Thank you Summer Sonic! Special thanks to our new best friend! Rick Astleyhttp://bit.ly/OURNEWBESTFRIEND Posted by Foo Fighters on Sonntag, 20. August 2017