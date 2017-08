Bild will Merkel, Schulz und Co. in Bild Daily „die richtigen Fragen“ stellen

Von

Die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel wird sich den Fragen der Bild-Leser am 21. August stellen. In Form von ausgewählten Video-Beiträgen werden die Fragen an die Kanzlerin eingeblendet. Sie sollen das Stimmungsbild der deutschen Bevölkerung vor der Wahl widerspiegeln und die Spitzenkandidatin der Union auf das aufmerksam machen, was die Menschen in Deutschland aktuell beschäftigt. Herausforderer Martin Schulz (SPD) ist elf Tage später, am 1. September, dran. Interviews mit den Spitzenkandidaten von FDP, Grünen, Die Linke und AfD sollen folgen.

Die Interviews werden live auf Bild.de und bei Bild auf Facebook übertragen. Nikolaus Blome, Chef des Politik-Ressorts bei Bild, moderiert das Format und diskutiert im Anschluss an die Live-Interviews mit Bild-Reporter Moritz Wedel, Politikern und Experten über die Aussagen der Spitzenkandidaten.