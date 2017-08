„Niemand wird geboren, um einen anderen Menschen zu hassen“: Barack Obamas Charlottesville-Tweet bricht alle Twitter-Rekorde

Von

„Niemand wird geboren, um einen anderen Menschen aufgrund seiner Hautfarbe oder seiner Geschichte oder seiner Religion zu hassen…“, twitterte Barack Obama am Sonntag und bezog damit Stellung zu den gewalttätigen Ausschreitungen während einer rassistischen Demonstration in Charlottesville, einer Stadt im US-Bundesstaat Virginia. Dazu veröffentlichte er ein Foto, das ihn selber mit vier Kleinkindern zeigt, die alle eine unterschiedliche Hautfarbe haben.

„No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…“ pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) 13. August 2017