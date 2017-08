„Don’t be a sucker“ – Wie ein US-Lehrfilm aus dem Zweiten Weltkrieg gegen Rassismus zum Viral-Hit wurde

Wenn man den rund 17-minütigen Kurzfilm "Don't be a sucker", den das US-Militär produzieren ließ, sieht, kann man kaum glauben, dass der Film ursprünglich aus dem Jahr 1943 stammt. Die Botschaften des Film gegen Rassismus und die Unterdrückung von Minderheiten wirken angesichts der Ereignisse in den USA brandaktuell. Wohl deshalb wurde der Film zum Viral-Hit in den Sozialen Netzwerken.