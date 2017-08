„Die Medien-Woche“ – der neue Medien-Podcast von MEEDIA und der Welt ist da

Von

Weitere Themen der Auftaktfolge der „Medien-Woche“ sind die AfD-nahe Wochenzeitung Deutschland Kurier, die einem Stuttgarter Anzeigenblatt des SWMH-Konzerns beigelegt wurde, Donald Trumps hausgemachte Facebook-Nachrichtenshow „Real News“ sowie der Start der Wahl-Sendungen in TV und YouTube. Sie können die „Medien-Woche“ hier bei Soundcloud oder auch bei Spotify anhören. In Kürze wird der Podcast auch via iTunes verfügbar sein. Viel Spaß beim Reinhören!