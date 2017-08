Nach Veruntreuungs-Skandal beim DJV NRW: Volkmar Kah übernimmt die Geschäftsführung

Von

Der Journalist begann bei der Westfälischen Rundschau, nach einem Volontariat war er unter anderem stellvertretender Deskleiter am Südwestfalendesk in Hagen. Seit 2009 ist der Journalist Vertreter des DJV-NRW im Rundfunkrat des WDR.

Zu Kahs Aufgaben in seiner neuen Position dürfte gehören, den im April Skandal innerhalb des Landesverbandes weiter aufzuarbeiten und das Vertrauen in die Geschäftsführung wieder herzustellen. Kahs Vorgänger hat sich der Veruntreuung verdächtig gemacht und soll den Verband um etwa 50.000 Euro betrogen haben. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft in diesem Fall.

An Kahs Seite im Landesverband wird Christian Weihe stehen. Er war Interimsgeschäftsführer und ist seit 2002 Justiziar beim DJV-NRW und übernahm in Zeiten des Skandals den Geschäftsführerposten.