Cover-Check: Spiegel bleibt mit „Traut Euch!“-Titel zum G20 im Einzelverkauf über 200.000 Exemplaren

In der ersten Juli-Woche verlor das Nachrichtenmagazin Der Spiegel zwar gegenüber dem starken Verkauf des vorherigen Titels zum Tod von Helmut Kohl mehr als 30.000 Exemplare im Einzelverkauf, blieb in der wichtigen Vertriebs-Kategorie aber dennoch erneut über der Grenze von 200.000 EV-Verkäufen. Gelungen ist dies mit einer Titelstory zum G20 in Hamburg. Focus und stern blieben dagegen eher blass.