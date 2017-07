Schluss fürs „Altpapier“ bei Evangelisch.de: ältestes Medien-Watchblog sucht neue Heimat

Von

Christian Bartels, einer der Autoren des „Altpapier“ schreibt heute:

Wenn Sie in den letzten Monaten häufiger auf Meldungen in den bunten Randspalten geklickt haben, haben Sie gesehen, dass evangelisch.de inzwischen evangelisch in einem engerem Sinn geworden ist. Im August wird es noch evangelischer, und das betrifft auch das Altpapier: Am 18.8. wird es vorerst letztmals erscheinen und an dieser Stelle durch ein wöchentliches Medienbeobachtungs-Format ersetzt.