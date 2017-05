Nach Anwalts-Eklat: Erdogan schickt NSU-Nebenkläger Mustafa Kaplan in die Böhmermann-Berufung

Von

Man kann die Verpflichtung des neuen Anwaltes von Recep Tayyip Erdogan durchaus als ungewöhnlich bezeichnen: Mustafa Kaplan wurde 2006 von der Rechtsanwaltskammer Köln als Fachanwalt für Strafrecht anerkannt. Als Leistungen zählt der Jurist die Vertretung in Mord- sowie Körperverletzungsverfahren, im Wirtschaftsstrafrecht, Insolvenz- oder Sexualstrafrecht auf. Zivilrechtliche Angelegenheiten zählen nicht zu seinen bevorzugten Disziplinen.

Doch genau darum geht es im Verfahren, das sein neuer Mandant gegen Jan Böhmermann führt. Erdogan will im Berufungsprozess vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg (Az.7 U 34/17) ein Verbot des im März 2016 im „Neo Magazin Royale“ vorgetragenen „Schmähgedichts“ durchsetzen lassen. Der ZDF-Moderator hatte den umstrittenen Politiker darin unter anderem als „sackdoof, feige und verklemmt“, Mädchenschläger und „Ziegenficker“ bezeichnet.

Es sei darum gegangen, die Grenzen der Meinungsfreiheit aufzuzeigen, so Böhmermann. Er habe zeigen wollen, wo Witz zur Schmähkritik wird. Das Stück sei Satire, gedeckt von der Kunst- und Meinungsfreiheit. Erdogan sieht das anders. Er fühlt sich in seiner Ehre verletzt, strengte sogar ein – mittlerweile wieder eingestelltes – Strafverfahren wegen „Majestätsbeleidigung“ an. Im Zivilprozess setzte er in erster Instanz seine Interessen weitestgehend durch. Das Urteil des Landgerichts verbot Teile des Gedichts und beraubte es dadurch jedem Sinnzusammenhang..

Doch nach dem Erfolg kam zwischen Erdogan und seinem bisherigen Medien-Anwalt Michael Hubertus von Sprenger der Bruch. Wie MEEDIA Anfang Mai exklusiv berichtete, trennte sich von Sprenger eigenen Angaben zufolge von seinem Mandanten, nachdem die verbalen Entgleisungen des türkischen Staatspräsidenten immer extremer geworden waren. Erdogan hatte Deutschland und Bundeskanzlerin Angela Merkel unter anderem Nazi-Methoden vorgeworfen.

Erdogan gegen Böhmermann, das ist nicht nur ein Streit über die Zulässigkeit von Kunst, sondern ein Politikum. Das Verfahren ist eines der öffentlichkeitswirksamsten des vergangenen Jahres, ein Lehrstück nicht nur für angehende Medienrechtler. Umso erstaunlicher ist die Wahl des Strafrechtlers Kaplan, der über mögliche Beweggründe seines Mandaten keine Auskunft geben will.

Zu seinen Motiven erklärt Kaplan gegenüber MEEDIA: „Obwohl es sich vordergründig um eine zivilrechtliche Auseinandersetzung zwischen meinem Mandanten und Herrn Böhmermann handelt, hat sie im Kern einen strafrechtlichen Bezug. Das wurde unter anderem im Urteil des Landgerichts Hamburg deutlich, in dem die strafrechtliche Komponente ebenfalls thematisiert worden war. Insofern sind in diesem Verfahren durchaus starke strafrechtliche Kompetenzen gefragt, auch wenn sich die Auseinandersetzung zivilrechtlich verkleidet.“ Es gehe vor allem um die Durchsetzung von Grundrechten, mit denen er in seiner eigenen Arbeit „quasi täglich konfrontiert“ werde.

Zumindest am Rande kennt sich Kaplan mit öffentlichkeitswirksamen Prozessen aus. Neben zahlreichen anderen Verteidigern tritt er im Münchener NSU-Verfahren als Verteidiger der Nebenklage auf. Sein Mandant: ein Opfer des Nagelbombenanschlages in der Kölner Keupstraße.

Die ehemalige Gerichtsreporterin des Spiegel, Gisela Friedrichsen, beschrieb Kaplan einmal als „Buhmann“ unter den Nebenklägern, „weil er einen eigenen Kopf hat und sich nicht dem Diktat politisch ambitionierter Kollegen beugt“. Ein Kollege, der ihn in München ebenfalls erlebt hat, bestätigt diesen Eindruck gegenüber MEEDIA, beschreibt Kaplan als „zielstrebig, kompetent und gut in seiner Tätigkeit“.

Privat sei Kaplan ein „ganz netter und lieber Mensch“, erzählt ein Kölner Bekannter, der ihn ebenfalls als bedächtig kennengelernt hat. Dass der Anwalt, der mit acht Jahren nach Deutschland gekommen ist und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, nun die Interessen des türkischen Staatspräsidenten vertritt, überrascht ihn. Allerdings sei Kaplan als Jurist professionell genug, um private Ansichten vom Beruflichen zu trennen.

Gegenüber MEEDIA äußert sich Kaplan über seine persönlichen Ansichten bezüglich des Schmähgedichts zurückhaltend: „An dem Fall reizt mich grundsätzlich die Klärung der wichtigen grundrechtlichen Fragen“, sagt er. Aber: „Mein persönliches Gefühl, als ich das Gedicht, beziehungsweise die Performance zum ersten Mal gesehen habe, sagte mir aber: Hier geht Herr Böhmermann viel zu weit.“

Vor seiner juristischen Karriere war Kaplan selbst journalistisch tätig, unter anderem arbeitete er für den WDR Hörfunk und drehte auch Fernsehbeiträge.

Wann es im Berufungsverfahren zur mündlichen Verhandlung kommen wird, ist noch unklar. Laut Gericht ist ein Termin „zur Zeit noch nicht absehbar.“ Kaplan habe noch nicht alle Akten beisammen, sagt er.