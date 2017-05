Ende des Experiments? „Mensch Gottschalk“ beim zweiten Mal noch schlechter als bei der Premiere

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Sonntag wissen müssen:

1. „Mensch Gottschalk“ noch schwächer als bei der Premiere

Vor einem Jahr beim ersten „Mensch Gottschalk“-Versuch sahen schon nur 2,17 Mio. Leute zu, inklusive 1,04 Mio. 14- bis 49-Jährigen. Die Marktanteile lagen bei 8,1% und 10,2% – viel zu wenig. Im Anschluss gab man bekannt, man wolle es noch einmal versuchen – in überarbeiteter Form. Nun war es so weit – und die Zahlen waren noch schlechter. 1,60 Mio. bzw. 710.000 14- bis 49-Jährige, sowie Marktanteile von 6,3% und 8,0% lassen eigentlich nur ein Fazit zu: Das war’s mit „Mensch Gottschalk“. Helene Fischer hat die Marktanteile übrigens am Ende der Show nur leicht nach oben gedrückt: In den letzten 30 Minuten gab es rund 8% im Gesamtpublikum und 9%% bis 10% bei den 14- bis 49-Jährigen.

2. „Polizeiruf“ siegt in der Prime Time, tolle Zahlen für den Monaco-Grand-Prix

Die Nummer 1 des deutschen Fernsehens hieß am Sonntag „Polizeiruf 110“: 6,58 Mio. Krimifans schalteten trotz des grandiosen Wetters ein – 22,2%. In der Prime Time kam niemand an den Film heran, die ZDF-Premiere „Fluss des Lebens – Geliebte Loire“ sahen 4,05 Mio. (13,6%), bei den Privaten kam in der Prime Time niemand an die 2-Mio.-Marke heran. Deutlich besser lief es für RTL am Nachmittag: 5,23 Mio. Formel-1-Fans sahen bei den Kölnern das Rennen in Monaco – stolze 34,5%.

3. „It’s Showtime“ auch nicht besser als „Mensch Gottschalk“, ProSieben ordentlich mit „Mortdecai“ und stark mit „John Wick“

Die Schwäche von RTL konnte Sat.1 nicht ausnutzen. Auch die dortige Show „It’s Showtime! Das Battle der Besten“ war erneut kein Erfolg: 690.000 14- bis 49-Jährige entsprachen nur 7,6%, 1,54 Mio. Gesamt-Zuschauer 5,8%. Zufriedener kann ProSieben sein: Dort erzielte die Film-Premiere „Mortdecai – Der Teilzeitgauner“ mit 1,07 Mio. 14- bis 49-Jährigen immerhin ordentliche 11,0%, im Gesamtpublikum gewann der Film mit 1,64 Mio. und 5,7% ebenfalls gegen RTL und Sat.1. „John Wick“ erzielte ab 22.20 Uhr mit ebenfalls 1,07 Mio. sogar grandiose 15,9%. Die Nummer 1 hieß aber auch in der jungen Zielgruppe „Polizeiruf 110“: 2,01 Mio. junge Zuschauer entsprachen 20,0%.

