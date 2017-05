„Was für ein debiler, schlecht erzogener Kacktyp“: Jan Böhmermann watscht Donald Trump nach NATO-Schubser auf Twitter ab

Von

Donald Trump dürfte bei seinem ersten Auftritt vor der EU keine neuen politischen Freundschaften geschlossen haben – im Gegenteil. Der neue Präsident setzte seinen rhetorischen Konfrontationskurs, den er im Wahlkampf immer wieder eingeschlagen hat, offenbar auch in Brüssel fort.

Nach Spiegel-Informationen erklärte Trump etwa mit Blick auf den Handelsbilanzüberschuss: „Die Deutschen sind böse, sehr böse“. Für den eigentlichen Eklat sorgte unterdessen ein Auftritt vor Fotografen. Als Trump im neuen NATO-Hauptquartier mit europäischen Spitzenpolitikern zum obligatorischen Fototermin zusammentraf, konnte es dem neuen US-Präsidenten nicht schnell genug gehen, sich richtig in Szene zu setzen.

During his visit to NATO headquarters, Trump moves in front of Montenegro Prime Minister Dusko Markovic to be in front of the group pic.twitter.com/kYDfshnVrp — POLITICO (@politico) May 25, 2017

Dafür schubste er in der Manier eines Football-Spielers einfach den montenegrinischen Premierminister Dusko Markovic beiseite, um sich danach zufrieden das Sakko zu glätten. Im Netz schlug die Szene erwartungsgemäß hohe Wellen und ging viral.

Trump bezog von prominenter Stelle harsche Kritik „Du winziger, winziger, winziger, kleiner Mann“, twitterte etwa Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling. Satiriker Jan Böhmermann ging noch weiter und twitterte: „Haha, was für ein debiler, schlecht erzogener Kacktyp“

„Das Buffet ist erö…“ „ERSTER!“ Haha,was für ein debiler, schlecht erzogener Kacktyp. https://t.co/wQUu6tHxVO — Jan Böhmermann (@janboehm) May 25, 2017

Kaum gnädiger fielen die weiteren Nutzerreaktionen auf dem 140-Zeichen-Dienst aus:

Trump shoving another NATO member aside and blustering to our allies should tell us all that we need to know about him. #ResistTrump — Copper Thomas (@turntocaring) May 25, 2017

Why are we not more outraged over trump's shoving episode at NATO? Are we so accepting of this bullying behavior? Is our bar on the floor? — Rose Schneider (@schneider_rose) May 25, 2017

Just saw video of Trump disgracefully shoving President of Montenegro out of his way at NATO gathering. Ugly American to the max. Shameful. — FemaleOutrage (@FemaleOutrage) May 25, 2017

Body slamming reporters, tongue lashing NATO leaders, shoving a foreign dignitary and embarrassing America, been a BIGLY Trump day! — Tammy Mason (@Misshollis13) May 25, 2017

Trump behaved thuggish by shoving aside the Montenegro president at the NATO summit. He has no class. Europeans see it. — Martin Dillon (@LeRapt) May 25, 2017