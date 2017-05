GNTM: Das ist das Cosmopolitan-Cover mit der Gewinnerin Céline

Im deutschen Casting-TV gibt es nur wenige wirklich feste Traditionen. So gehört Dieter Bohlen zu DSDS, Heidi Klum moderiert „Germany’s Next Topmodel“ und die Gewinnerin ziert immer die Titelseite der Cosmopolitan. Das ist seit 2006 so und wird auch wieder bei Céline so sein. Bereits wenige Stunden nach dem Final-Triumph präsentiert die Frauenzeitung ihr neues Cover mit dem TV-Sternchen.