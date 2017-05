Blasse Bundesliga-Relegation besiegt zweitschwächstes Finale der „Topmodel“-Historie

Das erste Relegationsspiel zur Fußball-Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig war am Donnerstag trotz schwächeren Zahlen als in den Vorjahren die Nummer 1 im deutschen Fernsehen. Tolle Quoten trotz Fußball gab es für die ZDF-Komödie "Von Erholung war nie die Rede". Auch im jungen Publikum lag der Fußball vorn, besiegte bei den 14- bis 49-Jährigen auch das Finale von "Germany's next Topmodel", das fast auf ein Allzeit-Tief rutschte.