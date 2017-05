Anja Reschke und Kai Gniffke stellen sich Hasskommentatoren: „Tagesschau“ fordert Internet-Pöbler zu Video-Dialog auf

Von

Sobald es in der aktuellen Fernseh-Berichterstattung um Themen wie Migration und Flucht, die USA, Israel oder die Türkei gehe, überfluteten Hasseinträge die Kommentarspalten in den sozialen Netzwerken, heißt es in der Mitteilung. „In den vergangenen Monaten und Jahren ist der Ton immer rauer, hemmungsloser und brutaler geworden“, sagte Gniffke. „Hetze, Mobbing und Pöbeleien sind an der Tagesordnung.“

Ziel der Aktion sei es, die Diskussionskultur im Internet zu verbessern und zu ergründen, warum manche Nutzer besonders emotional reagieren und hasserfüllte Kommentare schreiben. Zugleich möchte die „Tagesschau“ versuchen, den Dialog auch mit Fundamentalkritikern nicht abreißen zu lassen.