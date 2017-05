„Bernd Höcke. Wie üblich rechts am Ziel vorbei.“ So kommentiert Micky Beisenherz das Fußball-Dankesvideo des AfD-Politikers

Der Fußballverein Rot-Weiß Erfurt hat den Klassenerhalt in der 3. Deutschen Fußballliga geschafft. Der umstrittene Erfurter AfD-Politiker Björn Höcke nimmt den lassenerhalt zum Anlass, dem Verein via Facebook-Video zu gratulieren, dribbelt aber rechts am Tor vorbei. Dschungelcamp-Autor und stern.de-Kolumnist Micky Beisenherz greift die Vorlage auf und verwandelt den Gag zielsicher.