Vor „Stromberg“ und „Türkisch für Anfänger“: Fernseh-Zuschauer trauern „Kommissar Rex“ am meisten nach

Von allen Serien vermissen die Fernsehzuschauer in Deutschland laut einer Umfrage "Kommissar Rex" am meisten. In der österreichischen und in Wien spielenden Krimiserie übernimmt Polizeihund Rex die Hauptrolle. Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der Fernsehzeitschrift "auf einen Blick" wünscht sich jeder Vierte (24,4 Prozent), dass die Serie mit neuen Folgen zurück auf den Bildschirm kommt.