Harvard-Studie: Keiner berichtete negativer Ã¼ber Donald Trump als die ARD

Allerdings sprachen auch US-Medien über ihren Präsidenten nicht gerade gut. So kommt CNN auf einen Wert von 93 Prozent negativer Berichterstattung, die New York Times auf 87 Prozent und selbst Fox News soll zu 52 Prozent mit dem Handeln von Donald Trump nicht zufrieden gewesen sein.

Im Schnitt liegt die negative Darstellung der politischen Arbeit des Immobilien-Milliardärs bei rund 80 Prozent. Im Vergleich dazu kamen seine Vorgänger richtig gut weg. So lag die Quote der positiven Tonalität bei Barak Obama bei rund 59 Prozent, bei Georg W. Bush bei rund 43 Prozent und bei Bill Clinton bei rund 40 Prozent.

Durchgeführt wurde die Studie von der Harvard Kennedy School’s Shorenstein Center on Media, Politics und Public Policy. Dazu untersuchten die Amerikaner die Berichterstattung der New York Times, des Wall Street Journal und der Washington Post sowie von den TV-Sendern CBS, CNN, Fox News und NBC. Zum Vergleich zogen die Wissenschaftler auch die europäischen Quellen der BBC, der Financial Times und der ARD zu Rate.

Interessant ist ein Blick auf die Themen-Schwerpunkte, auf die sich die Medien konzentrierten. So beschäftigten sich die Europäer weit ausführlicher mit der Frage, ob der US-Präsident überhaupt fit genug für das Amt sei, als die US-Kollegen. Bei ihnen nahmen die entsprechenden Artikel und Beiträge nur drei Prozent der gesamten Trump- Berichterstattung ein.

Ganz anders die ARD. Laut der Harvard-Studie war dies im Ersten im Januar das Top-Thema. Rund 20 Prozent aller Berichte drehten sich um die Gesundheit und die Konstitution von Trump. Im Februar lag der Wert immer noch bei 18 Prozent. Im März und April nahmen die Berichte dann ab.

Interessant ist dabei zudem die Tonalität. Denn im Vergleich zu ihren US-Kollegen fällten die ARD-Journalisten meist ein klares Urteil. Ihre Berichte sollen zu 98 Prozent zu einer negativen Fitness-Bewertung des Präsidenten gekommen sein.

Die einzige politische Handlung, bei denen die positive Tonalität überwog, war der Entschluss von Trump, einen syrischen Militär-Flughafen in der Nähe von Damaskus mit Raketen zu beschießen. Eine mögliche Lehre für Trump daraus könnte darin liegen, den PR-Erfolg mit ähnlichen Aktionen wiederholen zu wollen.

Trotz des überwiegend negativen Grundtons der ersten 100 Tage, scheint Trump wie niemand jemals zuvor die Medien zu faszinieren. Denn so stark wie der 70-Jährige dominierte gleichzeitig noch nie ein US-Präsident die News-Blöcke. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sich in den ersten 100 Tagen 41 Prozent aller Nachrichten-Stücke um Donald Trump drehten. Das sei ein dreimal höherer Wert, als bei seinen Vorgängern.