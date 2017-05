© ARD Degeto/Erika Hauri Zaun an Zaun

Das Erste, 20:15, Komödie



Manchmal treibt die Liebe überraschende Blüten: In der Komödie „Zaun an Zaun“ finden gegensätzliche Nachbarn nach Jahren von gepflegtem Desinteresse und gegenseitigen Sticheleien zueinander. Auf dem Weg zur Zweisamkeit liefern sich Esther Schweins als chaotische Romanautorin mit Schreibblockade und Adnan Maral in der Rolle eines türkischen, ordnungsliebenden Bauleiters einen pointierten Schlagabtausch. Unterhaltsam spielt die Cross-Culture-Komödie nach einer Idee von Hauptdarsteller Maral und Hamid Baroua mit gegenseitigen Vorurteilen und vertauscht gängige Rollen. So verwundert es nicht, dass strukturierte Projektabläufe aus der Baubranche auch im kreativen Prozess des Schreibens helfen können, sodass es mit dem ersehnten Happy End klappt.

© ZDF/Oliver Feist Der Kriminalist - Schattenmädchen

ZDF, 20:15, Krimiserie



Tochter Julia ist vor zehn Jahren bei einem Urlaub mit ihrem Freund in Thailand verschwunden. Der Fall wurde nie gelöst, Julia gilt seitdem als vermisst. Anne Haug hat die Hoffnung nie aufgegeben und ging jedem Hinweis auf den Verbleib ihrer Tochter nach. Julias damaliger Freund Michael Zühlke wohnt auch heute noch nebenan bei seinen Eltern. Seine letzte Freundin hat ihn rausgeworfen. Schumann findet ein Video, das kurz vor der Abreise von Julia und Michael entstanden ist. Offenbar waren beide Familien eng befreundet. Die Schwestern Bettina und Julia Haug sind gemeinsam mit Michael Zühlke aufgewachsen. Selbst nach dem Verschwinden Julias haben sich die Nachbarn Halt gegeben. Aber Anne Haug fand keine Ruhe. Immer wieder fragte sie Michael, was genau in Thailand passiert ist. Doch dieser schwieg.

© RTL / Stefan Gregorowius Let's Dance

RTL, 20:15, Tanzshow



Happy Birthday, "Let's Dance" Wenn Deutschlands Tanzshow Nummer 1 nun wieder an den Start geht, wird Jubiläum zelebriert: Zehn Staffeln "Let's Dance" werden mit Glamour, Glanz und Taktgefühl auf dem Parkett gefeiert. Mit altbewährter Jury und Moderation, neuen Stars und der ein oder anderen Geburtstagsüberraschung geht's rund in der neuen Tanzsaison.

© VOX / NBC UNIVERSAL Chicago Fire

Vox, 20:15, Feuerwehrserie



Chief Bodens Situation wird immer prekärer. Seine Nachbarin Serena hält an den Vorwürfen fest, dass er in ihr Haus eingedrungen ist und sie verprügelt hat. Nachdem Dawson ihren Verdacht geäußert hat, dass möglicherweise Chief Riddle die treibende Kraft hinter Serenas Anschuldigungen ist, befürchtet Boden, dass Riddle ihn auf der Wache loswerden will. Severide versucht, seinen Vorgesetzten und langjährigen Freund und Vertrauten zu helfen und kontaktiert dazu Jamie - mit Erfolg?

© SUPER RTL / Disney Enterprises, Inc. Das Geheimnis der Feenflügel

Super RTL, 20:15, Familien-Animationsfilm



Für Tinkerbell und die anderen Feen der warmen Jahreszeiten ist der Winterwald ein verbotener Ort. Bei der Überschreitung der Grenze riskieren die Feen die Zerstörung ihrer empfindlichen Flügel. Doch von der Schönheit der Winterwelt angezogen, begibt sich die neugierige Tinkerbell dennoch in den verbotenen Wald. Ihre Flügel leiden jedoch keineswegs unter den eisigen Temperaturen, im Gegenteil, sie beginnen zu leuchten und zu glitzern. Um herauszufinden, was es mit dem Leuchten auf sich hat, begibt sich die junge Fee in der ihr unbekannten Winterwelt auf die Suche nach Antworten. Sie stößt dabei unverhofft auf die junge Winterfee Periwinkle, mit der sie mehr verbindet als Tinkerbell zunächst ahnt. Als plötzlich das Gleichgewicht der Welten auseinanderzugeraten droht, beginnt für die beiden Feen ein Wettlauf gegen die Zeit...

© TM and 2011 Twentieth Century Fox Film Corporation X-Men: Erste Entscheidung

ProSieben, 20.15, Action-Spielfilm



Im Amerika der frühen 60er Jahre treffen Erik Lehnsherr und Professor Charles Xavier aufeinander. Beide Männer haben bereits als Kinder herausgefunden, dass sie nicht wie andere Menschen sind. Während Erik gewaltige Magnetfelder erzeugen kann, kann Xavier Gedanken lesen. Gemeinsam verfolgen sie den ehemaligen KZ-Arzt Shaw. Der größenwahnsinnige Wissenschaftler hatte vor 20 Jahren Eriks Mutter getötet und steht nun kurz davor, einen Atomkrieg zwischen den Supermächten zu provozieren. Xavier unterstützt den US-Geheimdienst dabei, den skrupellosen Shaw zu stoppen - keine leichte Aufgabe, denn schnell stellt sich heraus, dass der Bösewicht und seine Verbündeten ebenfalls über Superkräfte verfügen.

© SAT.1 / Willi Weber LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids

Sat.1, 20:15, Show



Hefte raus, Klassenarbeit! Luke Mockridge lässt vier Promis gegen Schüler verschiedener Jahrgangsstufen die Bank drücken. Sie treten in unterschiedlichsten Fachgebieten zu "lehrreichen", innovativen oder experimentellen Aufgaben an - körperliche und künstlerische Ertüchtigung inklusive. Damit sich die prominenten "Nachsitzer" richtig anstrengen müssen, scoutet Luke Mockridge die Kids persönlich an ihren Lehranstalten. Wer kann mit den cleveren Schülern mithalten?

© 2014 CBS Broadcasting Inc. Navy CIS: New Orleans

kabel eins, 20:15, Krimiserie



Bei einem toten Einbrecher wird der Revolver des vor über 40 Jahren gelynchten Chief Petty Officer Jakob Tarlow gefunden. Wade ist erschüttert, denn Tarlows Tod war ihr erster Fall und sie versprach damals seiner Frau Hannah, die Schuldigen zu finden. Man hielt Rassisten für die Täter, doch ihnen konnte nichts nachgewiesen werden. Wades aktuelle Recherchen führen sie zunächst in eine Sackgasse, doch dann macht sie eine grausige Entdeckung.

© WDR/Melanie Grande Kölner Treff

WDR, 22:00, Talkshow



Moderation: Bettina Böttinger

Gäste: Andreas Gabalier, Joachim Król, Tina Hassel, Kassandra Wedel, Konja Simon Rohde, Judy Winter

© Warner Brothers Cops Maastricht

Sat.1 Gold, 22:05, Krimiserie



Als eine junge Frau in einem Club zusammenbricht, wird der Rettungsdienst alarmiert. Doch als die Sanitäter ankommen, müssen sie sich durch die Menge kämpfen, werden beschimpft und schließlich auch attackiert. So etwas passiert nicht zum ersten Mal, wie der Vorsitzende der Rettungssanitäter bestätigt. Doch Schutz durch private Sicherheitsfirmen ist zu teuer. Wolfs und Eva recherchieren und finden heraus, dass das "Sanitäter-Klatschen" System hat ...

© SWR/Alexander Kluge Tatort: Die Sonne stirbt wie ein Tier

Das Erste, 22:15, Krimi



Lena Odenthal und Mario Kopper nehmen die Ermittlungen auf, als ein Tierpfleger auf einem Pferdehof ermordet aufgefunden wird. Der Mann wurde in der Nacht am Rande der Pferdekoppel erstochen. Schnell ist auch Fallanalytikerin Johanna Stern involviert, da der Mord möglicherweise im Zusammenhang mit einer aktuellen Pferdeschänder-Serie steht. Wollte der Täter des Nachts ein Pferd attackieren und wurde dabei von dem Pferdepfleger überrascht? Wurde der Ermordete das Opfer unglücklicher Umstände oder galt die eigentliche Tat ihm selbst? Lena und Johanna ermitteln verstärkt in Richtung des mutmaßlichen Pferdeschänders. Aber auch auf dem Pferdehof stoßen sie auf Ungereimtheiten und die geheimnisvolle Gattin des Gestütsbesitzers. Mit der Zeit gelingt es Lena, Johanna und Kopper, den Kreis der Verdächtigen einzugrenzen, doch der Pferdeschänder scheint weiter sein Unwesen zu treiben. Und die Auswertung von Tathergang und Täterprofil lassen Schreckliches befürchten: Ist der Täter eine "lebende Zeitbombe"? Wird er über kurz oder lang versuchen, seine sadistischen Fantasien nicht mehr nur an Pferden, sondern an einem Menschen auszuleben?

© ZDF/Willi Weber heute-show

ZDF, 22:30, Nachrichtensatire



Die "heute-show" stellt die Welt der TV-Nachrichten auf den Kopf. Satirisch, witzig, bissig kommentiert Oliver Welke die aktuellen Fernsehbilder aus Politik und Nachrichtensendungen. Die "heute-show" mit Anchorman und Team bietet gutgelauntes Politainment, unterhaltend und geistreich zugleich. Wahlkampfparolen werden seziert, hohle Phrasen entlarvt oder das Fachchinesisch unserer Volksvertreter humorvoll übersetzt.