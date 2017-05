trending: Chris Cornell, Sebastian Kurz, Recep Tayyip Erdogan und FC-Bayern-Stars als Schauspieler

#trending // Worldwide Im Schatten der aktuellen Geschehnisse um Donald Trump sorgt ein anderer Skandal in den USA für gewisses Aufsehen. Während des Besuchs des türkischen Präsidenten Erdogan in Washington wurden Demonstranten verprügelt – angeblich von Sicherheitsleuten Erdogans. Ein nun aufgetauchtes Video unterstützt diesen Verdacht. So ist dort zu sehen, wie ein Erdogan-Mitarbeiter offenbar mit dem im Auto sitzenden Präsidenten spricht und dann etwas an einen anderen Mitarbeiter weiter gibt. Der entfernt sich daraufhin schnell in Richtung Demonstranten und die Prügelei geht los. Hat Erdogan also seine Mitarbeiter angewiesen, gegen die Protestler vorzugehen? Das Video dürfte am Freitag noch für einiges Aufsehen sorgen. It seems Erdogan (inside the car) ordered his security detail to beat up protesters in Washington D.C. (v @voanews) pic.twitter.com/8dIli00xNV — Mahir Zeynalov (@MahirZeynalov) May 18, 2017