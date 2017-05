Schwedische Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange ein

Von

Sollte Assange in die USA ausgeliefert werden, könnte ihm dort der Prozess gemacht werden, weil Wikileaks unter seiner Führung hunderttausende geheime US-Dokumente vom Militär und aus diplomatischen Kreisen veröffentlichte. Assange hat die Vergewaltigungsvorwürfe stets bestritten. Vor sechs Monaten wurde er in der Sache von Schweden in der ecuadorianischen Botschaft in London vernommen.

Der schwedische Anwalt von Julian Assange hat die Einstellung der schwedischen Ermittlungen gegen den Wikileaks-Gründer wegen Vergewaltigung am Freitag als Sieg gefeiert. „Wir haben den Fall gewonnen“, sagte der Jurist dem schwedischen Rundfunk. „Das ist ein totaler Sieg für Julian Assange. Er ist natürlich froh und erleichtert.“

In der Praxis ändert sich für Assange nicht viel. Sollte er die Botschaft verlassen, könnte er von der Polizei Großbritanniens verhaftet und anschließend in die USA ausgeliefert werden. Die Londoner Polizei hat am Freitag bereits mitgeteilt, dass Assange verhaftet würde, sollte er die Botschaft verlassen. Laut Wikileaks hat sich Großbritannien nicht dazu geäußert, ob bereits ein Auslieferungsantarg seitens der USA vorliegt. Sollte Assange in den USA wegen Geheimnisverrats angeklagt werden, droht im schlimmsten Fall die Todesstrafe.

