Das Erste, 20.15 Uhr, Quiz



Mensch und Technik, Schlaf-Tricks und die Geheimnisse des Helfens

Wie lebt es sich mit einer künstlichen Hand? Prof. Dr. Bertolt Meyer forscht über das Thema Bionik und zeigt live im Studio, wie er seine Unterarm-Prothese über einen Hightech-Computer steuert - mit der Kraft seiner Gedanken. Es geht um Allergien, optische Täuschungen und erstmals erleben die Zuschauer im Ersten den Moderator Eckart von Hirschhausen beim Einschlafen - natürlich im Dienste der Wissenschaft. Außerdem geht es um die Geheimnisse des Helfens. Was entscheidet darüber, ob Menschen anderen zu Hilfe eilen, oder nicht?

Gäste: Laura Wontorra, Frank "Buschi" Buschmann, Katrin Müller-Hohenstein, Wigald Boning, Ruth Moschner, Alexander Kumptner

ZDF, 20.15 Uhr, Komödie



Die resolute Landwirtin Caro hat die Hosen in ihrer Familie an. Dennoch weiß selbst sie keinen Ausweg mehr: Der Hof ist rettungslos verschuldet. Die Wiese für ein Heavy-Metal-Festival zu vermieten, würde das Problem lösen. Aber Caro hasst diese Musik. Da aber die Banken keinen weiteren Kredit mehr gewähren, sieht Caro keinen Ausweg und lässt sich auf das Abenteuer ein.

Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei

RTL, 20.15 Uhr, Actionserie



Geister der Vergangenheit - Semir und Paul sind den Tankstellenräubern Mike und Lena auf der Spur: Diese verfolgen auf der Autobahn einen scheinbar unschuldigen Mann und versuchen ihn von der Fahrbahn zu rammen. Doch dank der beiden Kommissare kommt Arno Wurlitzer noch einmal mit dem Leben davon. Allerdings wird Paul bei der Rettungsaktion so schwer verletzt, so dass Semir fortan auf sich allein gestellt ist.

Sat.1, 20.15 Uhr, Krimiserie



Der Stierlauf - Clint Smith, der als Tourist nach Spanien gereist ist, um in der Stadt Pamplona den berühmten Lauf der Stiere zu sehen, wird als vermisst gemeldet. Das Ermittlerteam unter der Leitung von Jack Garrett wird in Bewegung gesetzt, um das Schicksal des US-Bürgers aufzuklären. Als dann die Ohren des Gesuchten auftauchen und die FBI-Agenten von einer ein Jahr zurückliegenden Mordserie mit ähnlichem Muster erfahren, sinkt die Hoffnung, Smith lebend wiederzusehen...

ProSieben, 20.15 Uhr, Castingshow



Sechs Kandidatinnen sind im Halbfinale noch im Rennen, vier Models aus Team Thomas, nur zwei aus Team Michael. Auf dem Programm steht natürlich auch das "Cosmopolitan"-Covershooting. Doch nur die Siegerin im Finale schafft es letztlich auch auf den Titel.

Aliens - Die Rückkehr

kabel eins, 20.15 Uhr, SciFi-Horror



Für eine weite Reise durchs All wurde Ellen Ripley in einen tiefen Schlaf versetzt. In 57 Jahren hat sie den Planeten Acheron erreicht, der mittlerweile eine Kolonie ist. Doch die Kommunikation mit den Siedlern ist unterbrochen und Ripley betritt den Planeten mit einem Erkundungstrupp. Wie sich herausstellt, haben die Aliens erneut zugeschlagen.

RTL2, 20.15 Uhr, Realitysoap

< br> Altes Bootshaus in Torgau - Der gelernte Schäfer Torsten und seine Lebenspartnerin Kerstin führen ein Lokal direkt an der Elbe, das "Alte Bootshaus". Sie haben gerade einen bombastischen Sommer mit vielen Touristen hinter sich. Der zum Koch umgeschulte Torsten sah sich schon im Gastrohimmel, doch im Herbst nahmen die Gästezahlen rapide ab. Die Kochprofis Nils Egtermeyer, Ole Plogstedt und Andi Schweiger sollen helfen.

3Sat, 20.5 Uhr, Doku



Die Ablagerungen an unseren Arterienwänden, dort wo der Herzinfarkt entsteht, enthalten Cholesterin. Menschen mit Herzerkrankungen haben häufiger hohe Werte des "bösen" LDL-Cholesterins. Diese Werte senken zu wollen, gilt bis heute als sinnvoll. Doch so eindeutig, wie die Lage erscheint, ist sie nicht: Etwa 50 Prozent derjenigen, die einen Herzinfarkt erleiden, haben normale Cholesterin-Werte.

Das Erste, 21.45 Uhr, Politmagazin



Berichte zur Zeit - Die Sendung will Hintergrund liefern und Diskussionen anstoßen. Das Magazin fragt nach und zeigt, was hinter den Schlagworten steckt. Schwerpunkt sind dabei Themen aus der deutschen Innenpolitik.

ZDF, 22.15 Uhr, Talkshow



Der Polit-Talk im ZDF - Einmal pro Woche führt Maybrit Illner durch ihren gleichnamigen Polittalk. Mit Gästen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft diskutiert sie live aus Berlin das "Thema der Woche". Egal ob Rentenreform, Flüchtlingskrise oder Terrorgefahr - es wird kontrovers debattiert und leidenschaftlich um Lösungen gerungen. Intelligent, scharfzüngig und rasant geht es bei "maybrit illner" vor allem um die Frage, was Politik für die Menschen bedeutet.