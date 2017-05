I/O: Google bringt seinen digitalen Assistenten auf das iPhone und launcht die smarte Foto-Erkennung Google Lens

Im Shoreline Amphitheatre in Mountain View stellte der Internetpionier auf der alljährlichen Entwicklerkonferenz I/O seine Software-Neuheiten vor. Ganz vorne dabei: Der Launch des Google Assistants für das iPhone. Künftig können also auch Apple-Nutzer per Sprachbefehl "Ok Google" nach dem Wetter & Co fragen. Zudem kündigte Google-CEO Sundar Pichhai Verbesserungen für Google Home, Google Photo und YouTube an – und stellte die neue Android-Version vor.