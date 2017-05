Bizisback: Twitter-Mitgründer Biz Stone kehrt zum 140-Zeichen-Dienst zurück

Überraschende Rückkehr nach sechsjähriger Absenz: Nur zwei Monate nach dem Verkauf seines Start-ups Jelly an Pinterest verkündete Biz Stone sein Comeback bei Twitter – und zwar in Vollzeit. Das Aufgabenprofil des einstigen Mitgründers des inzwischen angeschlagenen 140-Zeichen-Dienstes ist klar formuliert: "Being Biz Stone"! Er wolle niemanden ersetzen, sondern lediglich die Lücke schließen, die er vor sechs Jahren hinterlassen habe, schrieb Stone in einem Blogpost bei Medium. Die Twitter-Aktie reagierte mit einem Kurssprung.