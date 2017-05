trending: der Scoop der Washington Post, der Facebook-Erfolg von Christian Lindner und der PR-Coup der Formel 1

#trending // Wahljahr 2017 Bei deutschen Wahlen spielen die sozialen Netzwerke weiterhin keine allzu entscheidende Rolle. Die meisten Parteien machen zwar auch was bei Facebook und Twitter, aber anscheinend eher widerwillig als motiviert und klug. Dass soziale Netzwerke durchaus auch hierzulande eine positive und erfolgreiche Rolle bei Wahlen spielen können, zeigten am Sonntag in Nordrhein-Westfalen die FDP und Christian Lindner. Ich will nicht sagen, dass sein großes Stimmen-Plus nur auf das Konto der Facebook- und Twitter-Aktivitäten ging, doch einen Anteil daran dürften sie durchaus gehabt haben. Lindner und die FDP nutzten die sozialen Netzwerke im NRW-Wahlkampf mit Abstand am besten und erfolgreichsten. Man postete nicht nur platte Werbebotschaften, sondern integrierte die Netzwerke perfekt in die Kampagne. Christian Lindner erzielte im Jahr 2017 mit seinen Facebook-Posts bisher 662.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare. Zum Vergleich: Hannelore Kraft kam auf 81.000, Armin Laschet auf 23.000 und auch AfD-Mann Marcus Pretzell landete mit 89.000 weit hinter Lindner. Auch bei den Parteien-Accounts lag die FDP mit 161.000 Interaktionen vor dem Rest. Schaut man auf die Wahl-Analysen, so zeigt sich, dass die FDP in den jungen Altersgruppen am deutlichsten zugelegt hat. So steigerte sie sich bei den 18- bis 24-Jährigen um 7 Prozentpunkte auf 14%, bei den 25- bis 34-Jährigen um 5 auf 13%. Das sind die stärksten FDP-Zuwächse aller Altersgruppen, bei den 18- bis 24-Jährigen wuchs zudem keine andere Partei so klar. Facebook dürfte dabei definitiv eine Rolle gespielt haben. Die anderen Parteien sollten für den Bundestagswahlkampf dringend analysieren, was Lindner im Netz getan hat. Wir danken Euch sehr. CL+TL Posted by Christian Lindner on Sonntag, 14. Mai 2017