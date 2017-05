Heiko Maas‘ umstrittenes Netzwerkdurchsetzungsgesetz landet schon am Freitag im Bundestag

Von

Laut dem Gesetzentwurf sollen Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter oder YouTube verpflichtet werden, offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Bei fraglichen Inhalte soll eine Frist von sieben Tagen gelten, innerhalb der der Verfasser Gelegenheit zu einer Stellungnahme bekommen kann oder eine „externe Expertise“ eingeholt wird. Bei Nichteinhaltung drohen den Netzwerken hohe Bußgelder. Außerdem sollen die Netzwerkbetreiber verpflichtet werden, Ansprechpartner für Behörden in Deutschland einzusetzen.

Kritiker fürchten, dass das Gesetz in seiner vorliegenden Form die Meinungsfreiheit imNetz beschränkt, da Facebook & Co. im Zweifel eher zuviel als zu wenig löschen würden. Schlimmstenfalls würde es schon reichen, unliebsame Meinungen im Netz als Hatespeech zu melden, um diese entfernen zu lassen. Nutzer müssen nach einer erfolgten Löschung lediglich informiert werden. Es liegt dann an den Nutzern selbst, rechtlich gegen die Löschung vorzugehen, um so das Recht auf Meinungsfreiheit gegebenenfalls juristisch durchzusetzen. Dass dies in der Praxis häufig geschieht, ist kaum vorstellbar.

Eine Verfolgung von rechtswidrigen Inhalten oder gar Straftaten wird durch die Löschaktionen ebenso erschwert bis unmöglich gemacht. Die Entscheidung, was rechtswidrig ist und was nicht, würde somit den Netzwerken überlassen.

Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger bezeichnete das Gesetzesvorhaben jüngst als „katastrophal“. VDZ-Chef Stephan Scherzer sagte: „Es kann nicht sein, dass der Staat seine Hoheit auf Rechtsdurchsetzung ruhen lässt, um Facebook, den größten Inhalteraum der Erde, auch zum größten Zensor zu machen“. Zahlreiche Rechts- und IT-Experten haben den Gesetzesentwurf als nicht verfassungskonform kritisiert. Eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht zeichnet sich ab, sollte das Gesetz in seiner jetzigen Form in Kraft treten.

Trotz der massiven Kritik wurde der Gesetzentwurf einstimmig vom Kabinett beschlossen und wird bereits an diesem Freitag in erster Lesung im Bundestag behandelt. Nach zweiter und dritter Lesung (finden oft an einem Tag statt), könnte das Gesetz dann noch in dieser Legislaturperiode in Kraft treten.