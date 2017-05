„Martin Schulz ist wie Axel Schulz: Bei allen wichtigen Kämpfen nur Zweiter:“ So reagiert das Netz auf das SPD-Debakel in Nordrhein-Westfalen

Spektakuläre Schlappe im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands: Die SPD hat überraschend die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen verloren. Nach Hochrechnungen am späten Sonntagabend kommt die CDU um Spitzenkandidat Armin Laschet auf einen Vorsprung von 1,5 Prozent. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ist damit abgewählt und trat mit sofortiger Wirkung von allen Ämtern in der SPD zurück. Im Netz ist der Schuldige indes ein anderer: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz muss viel Spott Spott, Häme und Schulzzug-Meme aushalten.