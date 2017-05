Cover-Check: Spiegel mit Adenauer erneut unter 200.000 Einzelverkäufen, stern ohne Fortune mit E-Bikes

Von

In der Verkaufswoche ab dem 8. April griffen an Kiosken, in Supermärkten, an Bahnhöfen oder Flughäfen lediglich 194.478 Käufer zum Spiegel. Mit der „Geheim-Akte Adenauer“ widmete sich das Nachrichtenmagazin von der Ericusspitze mal wieder der Politik, wenn auch einem zeitgeschichtlichen Exkurs in die Nachkriegsära. Die Leser fanden das Thema offenbar nur mittelspannend. Es waren zwar etwas mehr Käufer als in der Vorwoche beim Titel „Sind wir bereit für die perfekte Zukunft?“, aber klar unter den Durchschnittswerten der Vergangenheit. Im Gesamtverkauf, also inklusive Abos, Lesezirkeln, Bordexemplaren und sonstigen Verkäufen erreichte Der Spiegel eine Auflage von 759.623, darunter 62.299 ePaper.

Nachdem der Focus in der ersten Aprilwoche mit „Fahr Rad“ inklusive eines plakativ auf dem Cover promoteten E-Bike-Tests für seine Verhältnisse sehr starke Zahlen erreicht hatte und auf fast 100.000 Heftverkäufe gekommen war, legte der donnerstags erscheinende stern (EVT am 6. April) nur wenige Tage später mit einem E-Bike-Titel nach und schlagzeilte dazu: „Die neue Freiheit“. Mit lediglich 156.777 Einzelverkäufen konnte das Magazin allerdings keinen Kiosk-Hit landen und blieb in dieser Kategorie fast 30.000 Exemplare unter der Vorwoche, als die stern-Macher auf gesunde Ernährung gesetzt hatten. Auch hier ein Blick auf den Gesamtverkauf: 580.738 Magazine, darunter 20.558 ePaper.

Der Focus bediente mit Ausgabe 15 mal wieder sein Image als Service-Magazin und versprach seinen Lesern die Formel für ein zehn Jahre längeres Leben. Trotz der verlockenden Perspektive entschieden sich in der Zielgruppe für dieses Cover-Thema deutlich weniger als zuvor für die Fahrrad-Kaufberatung. Abgerechnet wurden im Einzelhandel letztlich 63.453 Hefte, was für den Focus einen durchschnittlichen Verkaufserfolg bedeutet. Der Gesamtverkauf lag bei 449.967, davon 29.895 ePaper.

